Ergernis in Kamer over gang van zaken rond marinierskazerne

In de Tweede Kamer is met ergernis gereageerd op onthullingen van de Volkskrant over de gang van zaken rond de afgeblazen verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) heeft de Kamer daar volgens het dagblad onjuist over geïnformeerd.

"De staatssecretaris van Defensie blijkt ons niet eerlijk geïnformeerd te hebben over de marinierskazerne", aldus SP-Kamerlid Sadet Karabulut. "In tegenstelling tot beweerde blijkt dat zij eerder een verkenner aanstelde." Karabulut wil opheldering en vraagt zich ook af wat de rol was van defensieminister Anke Bijleveld.

Het artikel onderstreept volgens SGP-Kamerlid Chris Stoffer "dat het kabinet Zeeland heeft geschoffeerd". Ook laat het nog maar eens zien dat de provincie daarvoor "ruimschoots moet worden gecompenseerd".

PvdA'er John Kerstens spreekt van een cultuur bij Defensie van "zo stiekem als kan in plaats van zo transparant mogelijk". Bijleveld en Visser zouden die cultuur moeten aanpakken in plaats van die zich eigen te maken, vindt hij. "Maakt de noodzaak van een ruimhartige compensatie van het voorgelogen Zeeland nog groter."

Het kabinet besloot in februari de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verplaatsen maar naar Nieuw-Milligen in Gelderland. De voorgenomen verhuizing naar Zeeland had geleid tot veel onrust bij het korps, waar ongebruikelijk veel militairen het voor gezien hielden.

Het besluit leidde tot grote woede bij Zeeuwse bestuurders, die nooit waren ingelicht over twijfels bij de verhuisplannen en inmiddels miljoenen hadden geïnvesteerd om de aangewezen locatie bouwklaar te maken. Tijdens een Kamerdebat op 20 februari ging Visser al diep door het stof. Zij overleefde ternauwernood een motie van afkeuring in de Kamer.

De Volkskrant stelt nu dat Visser al een jaar eerder dan zij tot dusver aangaf actief op zoek was naar alternatieven voor Vlissingen. De krant baseert dat op geheime stukken waaruit blijkt dat al in 2018 gesproken is met andere gemeenten waar de kazerne mogelijk naartoe zou kunnen gaan.

Defensie zegt dat de Volkskrant verkeerde conclusies trekt. Volgens een woordvoerder zijn vanaf mei 2018 alleen "verkennende gesprekken" gevoerd over mogelijke alternatieven, en heeft Visser dat ook zo aan de Kamer laten weten. Pas een jaar later gaf zij formeel opdracht andere mogelijkheden in kaart te brengen.

Visser heeft zich volgens de woordvoerder wel versproken tijdens het debat. Zij zei dat in het najaar van 2019 met de gemeente Rotterdam is gesproken over de vraag of die stad een geschikte locatie zou kunnen zijn. Dat had 2018 moeten zijn.