EP-commissie stemt voor verbod pulsvisserij

De visserijcommissie van het Europees Parlement heeft zoals verwacht steun uitgesproken voor het politieke akkoord dat de pulsvisserij per 1 juli 2021 verbiedt. Van de 23 commissieleden stemden er 21 voor. De twee Nederlandse leden, Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Peter van Dalen (ChristenUnie) onthielden zich van stemming.

Het voltallige parlement geeft er over ruim een maand een oordeel over. Diplomaten verwachten dat het akkoord dan definitief wordt goedgekeurd. De lidstaten stemden ondanks Nederlands verzet vorige maand al in.

Volgens de nieuwe regels mag 5 procent van de Nederlandse kottervloot tot medio 2021 pulstuig blijven gebruiken.