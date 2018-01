Eerste vrouw volgt opleiding tot marinier

Voor het eerst volgt een vrouw de opleiding tot marinier, de elitesoldaat van de marine. Om de vrouw in alle rust haar opleiding te laten afmaken, komen er geen verdere mededelingen, zei minister Ank Bijleveld van Defensie in de Tweede Kamer.

Sinds 1 januari vorig jaar kunnen vrouwen zich melden bij het Korps Mariniers. Aan de toelatingseisen is niet getornd, die zijn gelijk voor mannen en vrouwen. Bij het korps - dat werd opgericht in 1665 - werken in totaal zo’n 2300 mensen.

Alleen op onderzeeboten kunnen vrouwen nu nog niet werken, maar dat kan veranderen als Defensie nieuwe onderzeeboten gaat aankopen.