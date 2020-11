Eerste en Tweede Kamer adopteren namen Holocaust Namenmonument

De Eerste en Tweede Kamer hebben de namen van vier joodse Kamerleden die in de Tweede Wereld omkwamen, geadopteerd in het Amsterdamse Holocaust Namenmonument. Het gaat om Eerste Kamerleden Simon de la Bella en Maup Mendels van de SDAP en om Tweede Kamerleden Alida de Jong (SDAP) en Mozes Cohen (VDB). Allen stierven in concentratiekampen.

De adoptie van de namen is één van de manieren waarop het parlement 75 jaar bevrijding gedenkt.

Vrijdag is het tevens precies 75 jaar geleden dat beide Kamers voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog weer bij elkaar kwamen in een zogeheten Verenigde Vergadering. Koningin Wilhelmina hield toen in de Ridderzaal de eerste troonrede na de oorlog. Ook dit jaar had er op 20 november een Verenigde Vergadering moeten plaatsvinden in de Ridderzaal om de historische gebeurtenis te herdenken, maar dat gaat vanwege de coronacrisis niet door.

Op het Holocaust Namenmonument komen namen te staan van 102.000 Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen maar nooit een graf kregen. Het bestaat uit een aantal muren in de vorm van vier Hebreeuwse letters die samen het woord weergeven dat ‘in herinnering aan’ betekent.

De 91-jarige Jacqueline van Maarsen, hartsvriendin van Anne Frank, legde op 23 september de eerste steen van het monument. Medio 2021 moet het klaar zijn.