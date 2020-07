Driekwart verpakkingen moet in 2025 een nieuw leven krijgen

In 2025 moet bijna driekwart van de verpakkingen een nieuw leven krijgen. Dat nieuwe doel heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Milieu) donderdag aangekondigd aan de Tweede Kamer.

Naar eigen zeggen start de bewindsvrouw „samen met producenten een nieuw offensief tegen verpakkingsafval”. Europese doelstellingen schrijven voor dat EU-landen in 2030 70 procent van alle verpakkingen moeten recyclen, maar Nederland haalt dat doel al in 2021. Daarom legt Van Veldhoven de lat hoger. Ze wil in 2025 dat 74 procent van de verpakking gerecycled of hergebruikt wordt. „We zijn als Nederland goed op weg, maar we willen toe naar alle verpakkingen recyclen en producenten stimuleren over te gaan tot hergebruik”, zegt de staatssecretaris.

Bij hergebruik worden verpakkingen of ander ‘afval’ opnieuw gebruikt, zonder dat er veel aan hoeft te gebeuren. Als een verpakking gerecycled wordt, wordt het materiaal bewerkt voordat het een nieuw leven krijgt. „Recyclen is goed, hergebruik is nóg beter”, zegt Van Veldhoven. „Het Nederlandse verpakkende bedrijfsleven behoort internationaal tot de koplopers in het slimmer omgaan met materialen en het besparen van CO2. Dat verdient een compliment.”

Nederland hanteert deze ambitieuze doelen als enige land in Europa. Uiteindelijk moeten alle verpakkingen hergebruikt of gerecycled worden. Dit nieuwe doel is een „forse stap in de goede richting”, zegt Van Veldhoven. Het doel van 74 procent geldt voor alle verpakkingen. Papieren en metalen verpakkingen worden al veel gerecycled, terwijl plastic verpakkingen vaker in het afval terechtkomen.