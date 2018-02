Dijkstra: Dankbaar dat donorwet is aangenomen

D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra is „ontzettend dankbaar” dat haar donorwet het gehaald heeft in de Eerste Kamer. Door deze initiatiefwet wordt straks iedereen orgaandonor, tenzij hij of zij actief bezwaar maakt. Volgens Dijkstra is dit belangrijk nieuws voor alle mensen die nu op een nieuwe nier of ander orgaan zitten te wachten. De donorwet is bedoeld om een einde te maken aan de lange wachtlijsten voor patiënten die een nieuw orgaan nodig hebben. Dijkstra wil dat er nu snel begonnen wordt met „een zorgvuldige uitvoering” van de wet. Daarover bestaan volgens haar veel misverstanden.

Dijkstra kreeg pas tijdens het afleggen van de stemverklaringen dinsdag door dat de wet het inderdaad zou gaan halen, zei ze. Toen VVD-Eerste Kamerlid Frank de Grave kort voor de stemmingen duidelijk maakte dat zes van zijn fractiegenoten voor zouden stemmen, dacht ze: ’yes’, omdat ze wist dat de wet op een meerderheid zou kunnen rekenen.