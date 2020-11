Dijkhoff noemt discussie over vaccinatie „bizar”

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vindt de maatschappelijke en politieke discussie over het al dan niet vaccineren tegen het coronavirus „bizar.”

„We zouden de wetenschap op de knieën moeten danken dat het er is en ervoor in de rij moeten staan. Wees blij dat die bescherming er is, en bescherm elkaar ook”, aldus Dijkhoff zaterdag tijden een digitale bijeenkomst van zijn partij in Ede.



Dijkhoff is niet voor een verplichte vaccinatie, maar hij geeft iedereen wel het dringende advies om een prik te halen: „Kies zelf, maar kies er wel voor om het te doen.”

VVD-voorman en premier Rutte toonde zich tijdens het evenement pessimistisch over de mogelijkheden om tijdens de feestdagen te regels over bewegingsvrijheid te verruimen. „Met deze cijfers wordt dat lastig”, zo stelde hij. Zaterdag liep het aantal nieuwe besmettingen opnieuw op.

De premier deed tijdens de bijeenkomst een dringende oproep aan iedereen om zich aan alle voorschriften en adviezen te houden. „Dan kan er misschien weer iets in december, en misschien iets met een plusje met Kerst en oud en nieuw.”