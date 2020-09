DENK: Azarkan geldige lijsttrekker, aangesteld door bestuur

Hoewel niet alle leden van DENK tijdens de algemene ledenvergadering hun stem konden uitbrengen, is Farid Azarkan wel de rechtsgeldige lijsttrekker. Dat zegt Metin Çelik, die tot zaterdag de interim-voorzitter van de partij was.

Volgens de statuten van de partij kan het bestuur een lijsttrekker aanstellen als er geen andere kandidaten zijn. Hier hoeven de leden dan niet over te stemmen. Azarkan was de enige gegadigde voor het lijsttrekkerschap. Çelik noemt de ledenstemmen die toch zijn uitgebracht een „bekrachtiging” van Azarkans lijsttrekkerschap, maar niet noodzakelijk voor de rechtsgeldigheid.

„Verkiezing lijsttrekker en bestuur DENK in strijd met de wet”

De Volkskrant berichtte zaterdag dat Azarkans positie mogelijk niet rechtsgeldig was, omdat vanwege de geldende coronamaatregelen niet ieder lid naar de vergadering kon om een stem uit te brengen. Volgens Çelik was het uiteindelijk voor ongeveer 22 leden niet mogelijk om aanwezig te zijn, terwijl zij dat wel wilden. De partij heeft over andere opties nagedacht, waaronder het volgen van een livestream op het partijbureau in Rotterdam of een digitale stemming, maar die bleken volgens Çelik niet mogelijk.

Azarkan volgt Tunahan Kuzu op als lijsttrekker en partijleider. Die zei eerder niet in de Tweede Kamer terug te keren na de verkiezingen vanwege de „impact” die het leiderschap op zijn persoonlijke leven zou hebben. Later bleek dat hij een affaire zou hebben gehad met een inmiddels vertrokken medewerker van de partij. Partijgenoot en voorzitter Selçuk Öztürk zou Kuzu hiermee gechanteerd hebben. Ook hij kondigde later aan na de verkiezingen niet meer terug te komen.