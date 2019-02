Dekker: Schoof had beter meer afstand gehouden

Dick Schoof had beter „iets meer afstand” kunnen houden van een onderzoek naar het optreden van de overheid in de nasleep van de ramp met MH17. Dat zei minister Sander Dekker, in reactie op berichtgeving van GeenStijl en RTL Nieuws over de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Hij benadrukte wel dat de onderzoekers nog altijd achter hun conclusies staan.

Ook ziet Dekker geen reden om nu te twijfelen aan Schoof, die inmiddels de baas van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is.

GeenStijl meldde op basis van opgevraagde stukken dat Schoof aandrong op aanpassingen in het rapport, terwijl het onderzoek was gericht op het optreden van de overheid in de nasleep van de vliegramp, en daarmee ook op de NCTV.