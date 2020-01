Dekker: gratieverzoek Van Laarhoven serieus bekijken

Naar een gratieverzoek voor Johan van Laarhoven zal serieus worden gekeken, maar minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil daar verder nog niet veel over kwijt.

„Het staat iedere gevangene vrij een gratieverzoek in te dienen. Daar wordt altijd serieus naar gekeken, dat zullen we hier ook doen”, zei Dekker over een eventueel verzoek. „Ik ga daar niet op vooruitlopen.”

Het feit dat Van Laarhoven jaren heeft vastgezeten in Thailand, betekent niet dat hij een „bijzondere behandeling” krijgt, aldus Dekker. „In principe is er nu sprake van een normale Nederlandse gevangene.”

De advocaten van Van Laarhoven lieten eerder donderdag weten al een verzoek te hebben ingediend.