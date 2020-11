Defensie onderzoekt omstreden aanpak verzamelen gegevens

Een toezichthouder van het ministerie van Defensie gaat onderzoek doen naar de werkwijze van het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC). Dat is een experimentele eenheid die volgens onderzoek van NRC Handelsblad op grote schaal gegevens verzamelt van Nederlanders. Er wordt gekeken of de eenheid zich aan de privacyregels heeft gehouden.

Het onderzoek wordt gedaan door de Functionaris voor Gegevensbescherming Defensie, Olga Stenhuis-Kok. Zij is de onafhankelijke, interne toezichthouder van het ministerie op het gebied van gegevensbescherming. De publicatie in de krant is voor haar aanleiding tot het onderzoek, aldus het ministerie.

Volgens de krant begon het LIMC met het verzamelen van gegevens na de corona-uitbraak in het voorjaar. Ook zou het zich hebben beziggehouden met desinformatie. De eenheid zou zich hebben verdiept in onder meer de Gele Hesjes en Viruswaanzin, schreef NRC. Defensie verklaarde dat er geen regels zijn geschonden.

De Tweede Kamer toonde zich bijzonder kritisch na de berichtgeving en wil opheldering. Binnenkort wordt er over gedebatteerd. „Burgers moeten nooit zonder enige reden onder het vergrootglas van de overheid komen te liggen”, liet Albert van den Bosch van de grootste regeringspartij VVD in een reactie weten.

Het is nog niet bekend wanneer het onderzoek van de toezichthouder klaar is.