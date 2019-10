Deel Kamer wil actie kabinet vanwege PFAS

De Tweede Kamerfracties van VVD, CDA en SGP vinden dat staatssecretaris Van Veldhoven snel maatregelen moet nemen om grondverzet en -transport weer mogelijk te maken.

Het grondverzet in Nederland ligt grotendeels stil nadat Van Veldhoven in juli jongstleden de norm voor de hoeveelheid PFAS in grond met een factor tien verscherpte: van 1 naar maximaal 0,1 gram per kilo droge grond.

De kwestie kwam woensdag aan de orde tijdens de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat voor volgend jaar. De VVD wil dat Van Veldhoven weer zo snel mogelijk terugkeert naar de oorspronkelijke norm. Het CDA wil dat Van Veldhoven snel met een werkbare oplossing komt. De SGP vindt dat er tijdelijk een hogere norm moet komen lopende een onderzoek van het RIVM naar de nadelige effecten van PFAS.

Over de schadelijkheid bestaat nu nog geen duidelijkheid, In afwachting van het onderzoek dat volgend voorjaar gereed moet zijn, heeft Van Veldhoven de norm flink aangescherpt.

PFAS is een verzamelnaam voor honderden moeilijk afbreekbare stoffen. Het zit onder meer ook in antiaanbakpannen, regenkleding en aan de binnenzijde van blikjes en pizzadozen.

Protestactie

Overigens bereidt ook de grond-, weg- en waterbouwsector (gww) een grote protestactie voor. Dat schrijft Het Kontakt Alblasserwaard. Binnen enkele weken zal de branche in het geweer komen tegen nieuwe strenge regelgeving rond PFAS. De problematiek rond PFAS en uitstel van bouwprojecten vanwege uitblijvend beleid voor stikstofuitstoot, bedreigen het voortbestaan van gww-bedrijven en bouwbedrijven, zegt initiatiefnemer Arnold Tuytel.

Ook de bouw denkt aan acties vanwege de stikstofproblematiek, zo kondigde Gijs Lokhorst, bestuurder van CNV Vakmensen woensdag aan in Het Parool.

