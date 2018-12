Deel Kamer bezorgd om „hokjesscholen”

Gaat Nederland meer „hokjesscholen” krijgen? Dat is een van de belangrijkste vragen over het wetsvoorstel van minister Slob (Onderwijs) die Kamerleden donderdag in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer beantwoord wilden zien.

De minister wil door zijn wet meer ruimte geven aan nieuwe scholen. Dat zou het mogelijk maken dat scholen op andere gronden dan geloof of onderwijsrichting gesticht kunnen worden.

„Ik vrees dat deze wetswijziging voor meer hokjesscholen gaat zorgen. We moeten goed onderwijs niet afsluiten voor een bepaalde groep, maar juist toegankelijk houden voor iedereen”, zei Ronald Bloemers, van de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen.

Pieter Moens van de Vereniging voor Gereformeerde Schoolonderwijs (VGS) keek daar anders tegenaan. „Je hebt inderdaad het risico van hokjesscholen en segregatie aan de ene kant. Maar dat moeten we niet gaan aanvechten met algemene toegankelijkheid, want dan doe je weer geen recht aan de ruimte die je ouders wilt geven.”

GroenLinks-Kamerlid Westerveld wilde vervolgens weten hoe het risico van segregatie dan kan worden tegengegaan. Dat is volgens de Amsterdamse onderwijswethouder Moorman vrij simpel. „De oplossing is adviesrecht geven aan de gemeentes. Wij kunnen dan nadat een voorstel is ingediend Den Haag advies geven over het initiatief.”

Hoogleraar Zoontjens wees de Kamerleden op de negatieve aspecten van zo’n gemeentelijk adviesrecht. „De afweging kan vertroebeld raken door allerlei politieke spelletjes die er op gemeentelijk niveau plaatsvinden.”

De hoogleraar meende dat als er een adviesrecht komt, het een beperkt adviesrecht moet zijn. Een mening die ook door de VGS gedeeld wordt. „Het is prima als de gemeente advies wil geven, bijvoorbeeld over de huisvesting. Zolang het maar een advies blijft.”