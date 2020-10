De Jonge: Regeling voor actieve levensbeëindiging minderjarigen

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is voornemens artsen die op grond van hun professionele norm overgaan tot levensbeëindigend handelen bij kinderen van 1 tot 12 jaar meer juridische waarborgen te bieden.

Hij wil daarvoor een regeling gaan opstellen, in nauw overleg met de medische beroepsgroepen en het openbaar ministerie (OM). Dat liet de bewindsman dinsdagmiddag schriftelijk weten aan de Tweede Kamer.

Een thuis voor ernstig zieke kinderen

De regeling zal van toepassing zijn op een kleine groep ongeneeslijk zieke kinderen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden en bij wie alle mogelijkheden van palliatieve zorg niet toereikend zijn om hun lijden te verlichten. Het gaat om kinderen waarvan verwacht wordt dat zij binnen afzienbare tijd zullen overlijden, aldus de brief.

Met deze aankondiging reageert De Jonge op een door het ministerie gevraagd onderzoek dat kinderartsen vorig jaar aan de Tweede Kamer stuurden. Een deel van de artsen liet daarin weten actieve levensbeëindiging in een beperkt aantal gevallen te zien als een noodzakelijke, laatste handelingsoptie. Daarbij gaven zij aan een juridisch vacuüm te ervaren en vroegen zij De Jonge te bezien of dat zou moeten worden opgevuld en zo ja, hoe.

In zijn brief kondigt De Jonge verder aan dat ook de richtlijn voor palliatieve zorg aan kinderen zal worden herzien. Die herziening moet verhelderen waar de grens ligt tussen palliatieve sedatie en actieve levensbeëindiging en hoe ver artsen mogen gaan met het verlagen van het bewustzijn van een kind dat stervende is, zodat het geen pijn meer voelt.

ChristenUnie-Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber zegt in een eerste reactie dat haar partij De Jonge ruimte wil geven om over het herzien van de richtlijn voor palliatieve zorg voor kinderen in gesprek te gaan. „Voor artsen is het belangrijk om te kunnen bepalen wat passende zorg is in dit soort hopeloze situaties”, aldus Dik-Faber.

Afwachtender is de partij als het gaat om de ministeriële regeling voor actieve levensbeëindiging waar De Jonge voorstander van is. De ChristenUnie wil de bewindsman de ruimte bieden om met de artsen om tafel te gaan en zegt af te wachten of De Jonge vervolgens bij zijn voornemen blijft. Over de inhoud van de ministeriële regeling wil Dik-Faber zich nog niet uitspreken. „We zullen die beoordelen op het moment dat die er is.”