De Jonge: Nieuwe regeling niet oplossing voor ‘voltooid leven’

Een nieuwe, wettelijke regeling is niet de oplossing voor mensen die een actieve doodswens hebben. Dat zegt minister Hugo de Jonge in reactie op een rapport over het dossier ‘voltooid leven’, dat donderdag is gepresenteerd.

De onderzoekers concluderen dat er in Nederland zo’n 10.000 mensen zijn met „een wens tot levensbeëindiging”. De minister en vicepremier van CDA-huize benadrukt dat uit het rapport blijkt dat je „deze groep niet als één groep kan omschrijven. Het zijn allemaal verschillende verhalen.”

„Als je goed kijkt wie deze mensen zijn, hoe de doodswens zich manifesteert. Dat wisselt, het staat niet alle dagen op de voorgrond”, benadrukt De Jonge. „Een ‘one size fits all’-oplossing bestaat niet, en een wettelijke oplossing is naar mijn mening niet het antwoord. Ik denk dat de samenleving alles op alles moet zetten om te zien hoe voor deze mensen de zin van het leven hervonden kan worden.”

De Jonge benadrukt dat het kabinet later dit jaar nog met een uitgebreidere reactie komt.

