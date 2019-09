D66 wil quotum voor topvrouwen

Van de tien bestuurders van beursgenoteerde bedrijven moeten er voortaan verplicht drie vrouw zijn, vindt regeringspartij D66. Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) moet dat afdwingen.

Sinds 2013 moeten de 5.000 grootste bedrijven van Nederland ernaar streven dat de leiding voor 30 procent uit vrouwen bestaat. Maar dat schiet volgens Tweede Kamerlid Vera Bergkamp maar niet op. D66 hoopte lang het zonder quotum af te kunnen, maar Bergkamp heeft zich bedacht.

De D66’er wil de 88 bedrijven met een beursnotering, waar nu nog maar een op de twaalf bestuurders vrouw is, acht jaar de tijd geven om het doel alsnog te halen. In dat tijdsbestek benoemen of herbenoemen ze hun bestuurders minstens twee keer. Als ze in gebreke blijven en na acht jaar opnieuw een man willen aanstellen, dan moet de overheid die benoeming blokkeren.

Overheidsinstanties doen het wat beter dan bedrijven, maar mogen er van Bergkamp nog wel een schepje bovenop doen. Daar zou de top 40 procent vrouwen moeten tellen.

„Ik ben tot nu toe dan ook tegen quota geweest, maar ik zie gewoonweg veel te weinig vooruitgang”, zegt Bergkamp. „We hebben een hamer nodig om de apenrots plat te slaan. Een tijdelijk vrouwenquotum is die hamer.”

Na twaalf jaar is het quotum niet meer nodig, hoopt Bergkamp. Ze wil dan kijken of het kan vervallen of nog moet blijven.

De 5.000 grootste bedrijven moeten, als ze tekortschieten, nu al uitleggen waarom dat zo is. Maar niet iedere onderneming houdt zich daaraan. Dat komt ze voortaan op een boete te staan, als het aan Bergkamp ligt.

Van Engelshoven beslist dit najaar of ze bedrijven inderdaad gaat dwingen meer vrouwen te benoemen. In de Tweede Kamer is tot dusver geen meerderheid voor een quotum.