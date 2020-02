D66 gaat vaccinatiewet herzien

D66-Kamerlid Paul van Meenen gaat zijn initiatiefwet over vaccinatie in de kinderopvang op twee punten aanpassen.

Dat liet hij de Tweede Kamer dinsdag weten.

De initiatiefwet was bedoeld om de Wet op de kinderopvang aan te vullen. In die wet moest expliciet komen te staan dat crèches die dat willen niet-gevaccineerde kinderen kunnen weigeren.

Dinsdag voegde de partij daaraan toe dat kinderen die om medische redenen niet kunnen worden ingeënt niet onder deze weigeringsmogelijkheid mogen vallen en altijd recht op toegang hebben. Een tweede wijziging is dat de (neven)effecten van de wet uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding moeten worden geëvalueerd.

Aanvankelijk zou D66 de wet dinsdag in stemming brengen, maar in de loop van de ochtend kwam de partij daarvan terug. De steun van CDA en GroenLinks aan de wet, die in november nog kon rekenen op een ruime meerderheid, bleek niet gegarandeerd.

De aanpassingen waar D66 dinsdag mee kwam, zijn bedoeld om CDA en GroenLinks alsnog over de streep te trekken.

Wanneer de partij de wet wel in stemming brengt, is nog onduidelijk.