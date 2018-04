D66’ers ontevreden over rol partij in coalitie

D66-kiezers vinden hun partij onvoldoende zichtbaar in het kabinet-Rutte III. Zij zijn van de vier coalitiepartijen het meest ontevreden over de rol van hun partij in de huidige regering.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 25.000 leden van het Opiniepanel.

Een meerderheid van de kiezers die in 2017 op D66 stemden, ziet de D66-standpunten onvoldoende terug in het kabinetsbeleid. Verder storen D66’ers zich aan de manier waarop hun partij omging met het afschaffen van het raadgevend referendum: „Gedraai en geklets om zich uit benarde situaties te wringen.” Ze laken ook het gebrek aan energie bij partijleider Alexander Pechtold. „Er mag wat meer peper in. Pechtold is niet meer zo ‘swingend’ als hij was.”

Bijna de helft van de D66-kiezers heeft het afgelopen jaar een negatiever beeld gekregen van de partij. Zij vinden dat de partij in de formatie te veel van haar standpunten heeft ingeleverd zonder daar wat voor terug te krijgen. „D66 laat zijn tanden niet zien”, aldus een kiezer.