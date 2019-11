D66: bied burger meer digitale bescherming

Burgers moet meer bescherming worden geboden tegen oprukkende technologische ontwikkelingen van zowel bedrijven als overheden. Dat vindt D66-Kamerlid Kees Verhoeven.

Met twaalf voorstellen wil Verhoeven de „steeds verdergaande datamacht van techreuzen en overheden inperken”. Als voorbeeld noemt hij het Systeem Risico Indicatie (SyRI), waarmee de overheid uitkeringsfraude opspoort. In SyRI zijn allerlei gegevens van bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en gemeenten aan elkaar gekoppeld. Algoritmes zoeken naar opvallende zaken, omdat die op fraude kunnen wijzen.

Een groep organisaties, waaronder Privacy First, heeft een bodemprocedure aangespannen over SyRI. Verhoeven maakt zich grote zorgen over het systeem, maar ook over andere ontwikkelingen. „Nu is het SyRI, straks zijn het gezichtsherkenningscamera’s die controleren of je door rood loopt. Techreuzen en overheden kunnen steeds dieper in onze levens treden”, schrijft hij in zijn pamflet Digitale Revolutie. Over SyRI is Verhoeven stellig: er moet een verbod komen, „tot er wetgeving en toezicht is”.

Niet alleen de overheid moet worden beteugeld, ook grote techbedrijven worden te machtig, vindt Verhoeven. Voor toezichthouders als de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument en Markt moet meer geld worden vrijgemaakt.

Verhoeven wijst naar Duitsland als positief voorbeeld. Daar is het voor „Facebook al verboden om data van burgers uit Facebook, Whatsapp en Instagram te combineren”. Facebook is eigenaar van alle drie die diensten. „Op Europees niveau kunnen lidstaten gezamenlijk een sterke vuist maken tegen dit soort praktijken.”

Ook zou het mogelijk moeten zijn grote techbedrijven op te splitsen als ze te machtig worden, en moeten fusieplannen van grote techbedrijven kritischer onder de loep worden genomen. Hier ziet Verhoeven een duidelijke rol voor de Europese Unie. „Hier moet Europa één machtsblok zijn.”

Verhoeven doet zijn voorstellen deze week bij de begrotingsbehandelingen van de ministeries van Economische Zaken en van Justitie en Veiligheid.