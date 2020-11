CU: Overheid moet kranten steunen

De ChristenUnie vindt dat de overheid de krantensector moet ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door een subsidie op de krantenbezorging of door het BTW-tarief voor kranten, dat nu 9 procent bedraagt, op 0 procent te stellen.

CU-Kamerlid Van der Graaf stelde dat maandag voor in het jaarlijkse mediabegrotingsdebat in de Tweede Kamer. Ze vindt het vreemd dat de overheid wel publieke omroepen ondersteunt, terwijl dagbladen „hun eigen broek moeten ophouden.” Volgens haar is er nu sprake van „een ongelijk speelveld.”