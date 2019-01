CU-Kamerlid Van der Graaf eind maart met zwangerschapsverlof

ChristenUnie-Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (34) legt vanaf eind maart haar werk tijdelijk neer in verband met zwangerschapsverlof. Dat maakte de partij maandagavond bekend.

Haar tijdelijke vervanger is fractievoorzitter Nico Drost van de CU Rhenen.

Van der Graaf stond bij de laatste Kamerverkiezingen van 2017, waarbij de CU vijf zetels haalde, op de zesde plaats. Aan het eind van de formatie schoof haar partij de nummer twee, Carola Schouten, naar voren voor een ministerspost en werd zij alsnog volksvertegenwoordiger.

Van der Graaf, met haar man woonachtig in Groningen, is namens de ChristenUnie onder meer woordvoerster Justitie en Veiligheid.

Drost is zelfstandig ondernemer, gespecialiseerd in de maakindustrie. Behalve gemeenteraadslid is hij betrokken bij de regiocommissie Regio FoodValley; een overlegorgaan van acht Utrechtse en Gelderse gemeenten waarvan hij enkele jaren voorzitter was.

Drost was bij de laatste Kamerverkiezingen de nummer 9 van de CU-kandidatenlijst, na Don Ceder (nu gemeenteraadslid in Amsterdam) en Hermen Vreugdenhil (CU/SGP-fractievoorzitter in de Provinciale Staten in Noord-Brabant).