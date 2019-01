Crisis bezworen, kinderpardon verdwijnt

Met een zwaarbevochten compromis over het kinderpardon lijkt de crisis in de coalitie over deze slepende kwestie bezworen. De VVD ging dinsdagavond als laatste van de vier regeringspartijen akkoord met een gewijzigd kinderpardon. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff sprak over een „nieuwe balans” in het asielbeleid.

De grootste regeringspartij lag lang dwars bij de door ChristenUnie, D66 en CDA gewenste versoepeling. Naar verluidt zou de VVD nu hebben bereikt dat het kinderpardon wordt afgeschaft. In ruil komt eerst nog wel een groep van ongeveer zevenhonderd zogenoemde gewortelde asielkinderen die eigenlijk al hadden moeten vertrekken, voor een herbeoordeling in aanmerking. Naar verwachting kunnen de meesten blijven.

