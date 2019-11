Commotie rondom SGP-voorzitter Zevenbergen houdt aan

De wachtgeldkwestie blijft SGP-partijvoorzitter Zevenbergen achtervolgen. Zelf snapt hij niets van de commotie omdat hij naar eigen zeggen aan alle regels voldoet.

SGP-partijvoorzitter Peter Zevenbergen is een harde werker. In het dagelijks leven stuurt hij de locatie Guido de Brès van het Wartburg College in Rotterdam aan. Verder is hij ouderling van de oud gereformeerde gemeente in Nederland te Kinderdijk en zit hij nog in een aantal besturen van organisaties. Vanaf 1985 was Zevenbergen lid van de gemeenteraad van zijn woonplaats Alblasserdam. Van 1994 tot 2006 was hij daar wethouder. Sinds 2001 is hij lid van het hoofdbestuur van de SGP, eerst als secretaris en vanaf vorig jaar als voorzitter.

Hoe hij dat voor elkaar bokst? Het Nederlands Dagblad interviewde Zevenbergen over het eerste jaar van zijn partijvoorzitterschap. Hij vertelt hoe hij het in de tijd van zijn wethouderschap deed: „Gedurende die volledige periode heb ik altijd dubbel gewerkt. Je moet dan keuzes maken: ben je bereid van ’s morgens tot ’s avonds door te werken, en op zaterdag naar het gemeentehuis te gaan om stukken te lezen die dinsdag in de raad worden besproken? Anderen gaan liever op zaterdag met hun vrouw winkelen in de stad. Dat is helemaal prima, maar ik heb een andere keuze gemaakt.”

De onrust over de wachtgelduitkering van 1450 euro per maand die Zevenbergen krijgt sinds hij terugtrad als wethouder, wil maar niet tot bedaren komen. Gedeeltelijk komt dat omdat mensen maar niet begrijpen hoe het kan dat de SGP-partijvoorzitter, die toch een prima baan heeft bij het Wartburg College, desondanks járenlang een wachtgelduitkering kreeg, die bij elkaar is opgelopen tot enkele tonnen. Toch valt dit wel te verklaren. Het komt doordat hij als wethouder meerdere banen tegelijk had. Het wachtgeld dat hij nu krijgt, is gebaseerd op zijn inkomen als wethouder én als adjunct-directeur van het Wartburg College. Sinds vorig najaar schenkt Zevenbergen het wachtgeld als gift aan goede doelen.

Interessant is de vraag of Zevenbergen het bedrag van 17.400 euro op jaarbasis aftrekt van de inkomstenbelasting. Als dat het geval is, krijgt hij zo ongeveer de helft terug van de Belastingdienst. Maar op die vraag wil hij volgens het ND geen antwoord geven.

Zelf snapt Zevenbergen niets van de rel. Hij voldoet aan alle regels, zo stelt hij. En formeel klopt dat.

De SGP raakt zo langzamerhand wel verlegen met de kwestie die steeds weer naar boven borrelt.