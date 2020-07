Commissier: Opzeggen VN-verdrag haalt niets uit voor asielbeleid

Het wijzigen of opzeggen van het VN-Vluchtelingenverdrag zal de Nederlandse verplichtingen jegens asielzoekers en vluchtelingen niet wezenlijk veranderen.

Tot die conclusie komt een speciale commissie onder leiding van CDA-prominent en oud-vicevoorzitter van de Raad van State Piet Hein Donner. „De mogelijkheden om nationaal asielbeleid te voeren zijn beperkter geworden, maar het Vluchtelingenverdrag is daar niet de oorzaak van. Veel nadrukkelijker vloeien beperkingen voort uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), het recht van de EU en de jurisprudentie inzake het Verdrag en de EU wet- en regelgeving”, aldus het commissierapport dat asielstaatssecretaris Ankie Broekers-Knol vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Kansrijker dan het morrelen aan het verdrag is volgens de commissie het vervangen van de eigen asieldiensten van de 27 EU-lidstaten door één gemeenschappelijke autoriteit. Een andere optie is het samenvoegen van de asieldiensten van een aantal gelijkgestemde lidstaten waarbij niet het hele asielproces maar slechts enkele delen ervan tot gemeenschappelijke verantwoordelijkheid worden gemaakt, aldus het rapport.

Bij die keus hoort dan wel het verdelen van toegelaten of althans kansrijke asielzoekers over alle participerende lidstaten, tekent Donner aan.

Dat nader onderzoek naar het opzeggen of aanpassen van het verdrag „minder zinvol” is, is een conclusie die het kabinet overneemt, aldus Broekers vrijdag. Inzetten op één gemeenschappelijke Europese asieldienst gaat het kabinet echter een stap te ver.