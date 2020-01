Commissie presenteert onderzoek naar ‘voltooid leven’

Hoeveel mensen in Nederland beschouwen hun leven als ‘voltooid’, ondanks het feit dat ze niet ernstig ziek zijn? En waarom hebben deze mensen eigenlijk een zogenoemde doodswens? Een commissie deed er in opdracht van het kabinet onderzoek naar. Haar bevindingen worden donderdag gepresenteerd.

Mensen die ernstig ziek zijn kunnen in Nederland een beroep doen op de euthanasiewet, maar niet iedereen die uit het leven wil stappen valt in deze categorie. In het regeerakkoord werd afgesproken te laten onderzoeken hoe groot deze groep is.

Onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek en het UMC Utrecht bogen zich het afgelopen jaar over de kwestie. Ze hebben onder meer 20.000 Nederlanders van 55 jaar en ouder een vragenlijst laten invullen. Ook is er onderzoek gedaan onder huisartsen. De commissie presenteert haar bevindingen donderdagochtend aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Het onderzoek was ook een manier om een van de meest heikele onderwerpen binnen Rutte III, een coalitie die bestaat uit twee liberale en twee christelijke partijen, te parkeren. D66 is al langer voorstander van uitbreiding van het recht op hulp om uit het leven te stappen, maar met name de ChristenUnie gruwelt van het idee. Het dossier was in 2017 een van de heetste hangijzers in de formatie.

D66 zette de verhoudingen in september nog op scherp, toen de partij zei vaart te willen zetten achter een eigen voorstel over stervenshulp bij voltooid leven, nog voordat het onderzoek was voltooid. Kamerlid Pia Dijkstra vond dat De Jonge niet genoeg tempo maakt, zei ze tegen het AD.

CU-fractievoorzitter Gert-Jan Segers nam er met „lichte irritatie” kennis van. Dijkstra benadrukte dat de behandeling van haar voorstel nog wel even zal duren. „Zo’n plan vergt veel overleg en discussie in het parlement. Het is geen wet die je er even snel doorheen jast.”