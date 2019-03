Commissie EU-parlement stemt over pulsvisserij

De visserijcommissie van het Europees Parlement stemt donderdag over het politieke akkoord dat de pulsvisserij per 1 juli 2021 verbiedt. De verwachting is dat er zonder veel poespas groen licht voor het verbod wordt gegeven. „Een formaliteit”, aldus een betrokkene.

Het voltallige parlement stemt er waarschijnlijk eind maart over en komt dan tot eenzelfde oordeel, verwachten diplomaten. De lidstaten stemden ondanks Nederlands verzet vorige maand al in met het het verbod.

Volgens de nieuwe richtlijn mag 5 procent van de Nederlandse kottervloot tot medio 2021 pulstuig blijven gebruiken. De rest van de vergunningen zou al dit jaar vervallen.

Hoeveel van de huidige tachtig Nederlandse kotters met behulp van stroomstootjes platvissen mogen blijven vangen is niet duidelijk, maar het worden er naar verwachting een stuk minder dan de helft.

De ingelaste sessie van de visserijcommissie begint om 14.00 uur.

Nederland heeft bij het uitgeven van vergunningen mogelijk de regels overtreden. In tegenstelling tot eerdere berichten bestaat nog altijd de kans dat de Europese Commissie hierover een juridische procedure aanspant.