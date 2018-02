Coalitiepartijen spreken geen steun uit voor Zijlstra

De coalitiepartijen willen voor het debat met de onder vuur liggende minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken niet hardop hun onvoorwaardelijke steun voor hem uitspreken. Ze wachten het debat dinsdagmiddag af. Zijlstra moet zich verantwoorden over de leugen die hij heeft verteld over zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.

De Tweede Kamerfracties spraken dinsdag over de kwestie. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff sprak na afloop niet uit of hij Zijlstra steunt, maar verwees alleen naar het debat.

Kan minister Zijlstra nog dienaar zijn van het volk?

De andere coalitiepartijen houden zich eveneens op de vlakte. D66-leider Alexander Pechtold zei dat er vertrouwen is tot het tegendeel is bewezen. Maandag gaf hij aan dat Zijlstra kon blijven. De ChristenUnie wilde vooraf geen steun uitspreken voor de VVD-minister. Fractieleider Gert-Jan Segers verwacht een „pittig debat”. Volgens hem is er nu „nog heel veel onduidelijkheid”.

Zijlstra’s leugen zal lang in zijn nadeel nagalmen

CDA-leider Sybrand Buma wilde niets zeggen over het debat.

De kwestie draait vooral om de vraag of Zijlstra nog geloofwaardig kan functioneren als minister van Buitenlandse Zaken.

Hoe laat het debat begint is nog niet bekend.