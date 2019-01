Coalitiepartijen: Extra rem in noodwet brexit

Coalitiepartijen hameren op aanpassingen in de geplande noodwet brexit. Die geeft het kabinet speciale macht voor het geval de Britten zonder enige regeling eind maart de Europese Unie verlaten. ChristenUnie (CU) en CDA willen een „extra drempel” voor de regering om de noodwet brexit aan te spreken. De partijen komen met dat voorstel tijdens een debat donderdag in de Tweede Kamer met VVD-minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) over de noodmaatregelen.

De regering mag alleen noodmaatregelen nemen als die niet via een al bestaande wet genomen kunnen worden, zegt CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf. Verder willen CU en oppositiepartij SP dat in de noodwet wordt vastgelegd dat de grondwet als een paal boven water staat.

Onlangs waren het D66 en CDA die om nieuwe aanpassingen van de wet vroegen, nadat Blok na kritiek al wijzigingen had doorgevoerd. Het kabinet moet snel kunnen handelen maar het parlement moet altijd genoeg grip en controle houden, benadrukt D66.