Coalitie zoekt geld voor zorg

De coalitiepartijen kijken de komende weken of er ruimte is voor betere arbeidsvoorwaarden in de zorg. Een poging van de oppositie om de lonen voor het zorgpersoneel nu reeds te verhogen, strandde woensdag in de Tweede Kamer.

Alle fracties in de Tweede Kamer vinden dat medewerkers in de zorg een betere behandeling verdienen, zeker gezien hun inzet tijdens de coronacrisis. In de aanloop naar Prinsjesdag gaan de coalitiepartijen met het kabinet om tafel om te kijken of er toch ruimte is voor extra geld. Daarom steunden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie woensdag de moties van Wilders (PVV) en Marijnissen (SP) voor extra salaris woensdag niet. Ook een Kamerwens van de SP om de verhoging te financieren door de winstbelasting voor bedrijven niet te verlagen, haalde het niet.

In sommige gevallen kunnen de lonen wel omhoog, stelden de coalitiepartijen. Ze denken aan het startsalaris bij sommige functies en aan betere doorgroeimogelijkheden.

Het kabinet staat nu niet te springen om extra geld in de zorg te steken. De zorgmedewerkers krijgen door een nieuwe cao al meer loon.

Ook ligt een bonus in het verschiet vanwege de drukte vanwege het coronavirus. Premier Rutte vindt dat zorgpersoneel al voldoende structurele loonsverhoging krijgt.

Dat de regeringspartijen met een gebaar willen komen, heeft te maken met de ‘wegloopactie’ van vorige week. Kamerleden van de coalitie verlieten toen vroegtijdig de vergaderzaal omdat ze niet wilden stemmen over de PVV-motie voor een structurele loonsverhoging in de zorg. Dat leidde tot veel kritiek.

De coalitiepartners willen dat het kabinet gaat praten met sociale partners en zorgaanbieders over knelpunten in de zorg. Op Prinsjesdag zou het kabinet dan een totaalpakket kunnen presenteren met een bescheiden hoeveelheid geld. De coalitie wil dus het cadeau aan de zorg zelf presenteren en de oppositie niet de eer gunnen dat zij een eventueel extraatje hebben geregeld.