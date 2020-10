CNV: Benut praktijkervaring ambtenaar

Ambtenaren bij uitvoeringsorganisaties hebben veel kennis uit de praktijk, maar die kennis wordt niet of nauwelijks benut.

Dat stelde Loek Schueler, projectmanager bij vakbond CNV, maandag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Een commissie van zeven Kamerleden –de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties genaamd– doet onderzoek naar de oorzaken van de grote problemen bij uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst.

Maandag vonden de eerste openbare hoorzittingen plaats waarin de Commissie luisterde naar de stem van medewerkers op de werkvloer, vertegenwoordigd door onder andere vakbond CNV.

Schueler baseerde zich tijdens de hoorzitting op de resultaten van een enquête onder 450 werknemers van grote uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst, UWV en DUO.

Uit de enquête blijkt dat medewerkers vaak al zien aankomen dat het fout gaat in de praktijk, maar dat hun signalen stranden in een van de vele managementlagen in de organisatie en niet terecht komen bij de politiek.

Een voorbeeld hiervan is een memo waarin een ambtenaar waarschuwde voor de problemen bij de kinderopvangtoeslag, een memo die al in 2017 bij de top van de fiscus terecht kwam, legde Schueler uit.