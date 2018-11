ChristenUnie ziet geen ruimte voor uitzetstop

De ChristenUnie ziet geen ruimte voor een uitzetstop voor de ongeveer vierhonderd kinderen die na jarenlang verblijf in Nederland terug moeten naar hun geboorteland. De prominente partijleden die op zo’n moratorium aandringen, krijgen voorlopig nul op het rekest van de fractie in de Tweede Kamer.

Een groep van 140 ChristenUnie-leden, onder wie de eerste vervanger voor de fractie, wil dat de partij zich op het komende congres uitspreekt voor zo’n uitzetstop. Zij wijzen erop dat het kabinet de uitzetting van asielzoekers die al lang in Nederland zijn, laat onderzoeken. In afwachting van de uitkomst zouden bijvoorbeeld de Armeense Hayarpi Tamrazyan en de Iraakse Nemr in Nederland moeten mogen blijven.

Het regeerakkoord laat daarvoor geen ruimte, vindt ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. Hij dringt er bij staatssecretaris Mark Harbers wel op aan terughoudend te zijn met uitzettingen.