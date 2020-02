ChristenUnie wellicht vóór CETA

De ChristenUnie wil een aantal „waarborgen” van het kabinet over CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada. Daarmee lijkt de weg voor een krappe meerderheid in de Tweede Kamer open te liggen.

„Een stevig dilemma”, noemde CU-Kamerlid Voordewind het vrijhandelsverdrag. Zijn fractie heeft „grote zorgen.”

De Tweede Kamer debatteerde woensdag zo’n negen uur over CETA. Donderdag ging het debat verder, en reageerde minister Kaag (Buitenlandse Handel) op de vragen uit de Kamer.

De zorgen van de ChristenUnie betreffen de verschillen in productiestandaarden, de betekenis van CETA voor de omslag naar kringlooplandbouw, en het systeem van geschillenbeslechting in het verdrag, somde Voordewind op. Het CU-Kamerlid vroeg in de richting van Kaag om waarborgen.

Krappe meerderheid in de maak voor CETA

Onraad

De oppositie rook onraad. „Ik snap dat er er een enorme druk is en dat u iets nodig heeft om uzelf en uw achterban een beetje het gevoel te geven dat u iets heeft binnengehaald”, aldus Kamerlid Öztürk (DENK). „U houdt ze een worst voor, een inlegvelletje. Vindt u dat wel eerlijk?”

Voordewind hield vol dat het definitieve besluit van de ChristenUnie nog moet vallen. Wel erkende hij dat het om niet meer dan aanvullend beleid was waar hij om vroeg, omdat de tekst van het verdrag zelf al vaststaat. Wat hem betreft geldt voor Kaag een „inspanningsverplichting.”

Mocht de ChristenUnie overstag gaan, dan levert dat zeer waarschijnlijk de kleinst mogelijke meerderheid op: 76-74. Veel oppositiepartijen uitten zich fel tegenstander van CETA. De SGP is milder, maar neigt naar een tegenstem. Alleen VVD, CDA, D66 en het Kamerlid Van Haga hebben zich uitgesproken vóór CETA.

Behalve op de ChristenUnie, waren de ogen ook gericht op de PvdA. Ten tijde van het vorige kabinet was die partij voorstander van CETA, en via PvdA-minister Ploumen betrokken bij de totstandkoming van het verdrag. De partij oordeelt nu echter dat het eindresultaat onvoldoende is.

Coalitiepartijen konden het PvdA-standpunt niet verkroppen. Zo begon D66-fractievoorzitter Jetten zijn inbreng met lovende woorden van PvdA’ers Timmermans, Ploumen en Asscher over CETA. Wellicht wil de PvdA nóg een keer draaien, hoopte VVD-Kamerlid Weverling.

Minister Kaag: blokkeren handelsverdrag ‘onbestaanbaar’

Spookverhalen

Tijdens het debat van woensdag kwamen termen als spookverhalen, fake news en broodjeaapverhalen langs. Voor- en tegenstanders debatteren niet alleen over de wenselijkheid van CETA, maar nadrukkelijk ook over de precieze betekenis van het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada.

Het zou „onbestaanbaar” zijn als de Tweede Kamer CETA dwarsboomt, stelde Kaag woensdag. Volgens haar nemen nee-stemmers de verantwoordelijkheid op zich dat „onze politieke stem in de Europese Unie vermindert.”

Het wordt nog een hele kluif voor Kaag om CETA na de stemming in de Tweede Kamer ook door de Eerste Kamer te loodsen. De coalitie komt daar zes zetels tekort.