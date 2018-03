ChristenUnie wacht nagelbijtend op Amsterdam

De spanning spat van de gezichten af als de voorlopige cijfers uit Amsterdam op het scherm verschijnen. Het is nu of nooit, is de teneur bij de ChristenUnie. De vorige keer waren er 162 stemmen te weinig voor een zetel in de hoofdstad.

„We staan er niet bij”, klinkt het wat onthutst. „Dit zegt nog niks”, bemoedigt CU-leider Segers zijn partijgenoten. Voordat er duidelijkheid is, moet de laatste stem zijn geteld, verwacht hij.

De avond begint goed met de eerste exitpoll uit Utrecht, waar het partijfeestje plaatsvindt: van 3,9 naar 4,4 procent van de stemmen. „Wie had ooit kunnen denken dat de ChristenUnie in Utrecht groter zou worden dan PvdA en SP?” juicht lijsttrekker Van Ooijen.

Op sommige plekken levert de CU stemmen in, maar er staan ook winsten op het scorebord. Knaller van de avond is Renswoude, waar de CU in 2014 nog met 1 zetel een plek in de gemeenteraad veroverde. Nu stijgt het stemmenaantal naar bijna 36 procent, goed voor 4 zetels. Ook in Hattem, Assen en Stadskanaal is de partij nu de grootste. Net als Urk, waar de SGP er vanouds met de eer vandoor ging. „Dit is leuk hé!” roept Segers dolenthousiast.

In Almere en Den Helder verdubbelt de CU naar 2. Ook in Staphorst, Elburg, Ermelo, Rijssen, Reimerswaal en Oldebroek komt er een zetel bij. In Harderwijk snoept de SGP een CU-zetel weg.

In Hoorn, Midden-Delfland en Gooise Meren sleept de CU een eerste zetel in de wacht. „Vier jaar geleden hadden we de beste gemeenteraadsverkiezingen ooit. Dat we die stemmen min of meer vasthouden nu we deel uitmaken van het kabinet, is reden tot dankbaarheid”, zegt Segers.

Verlies is er in Hilversum, Schouwen-Duiveland, Bunschoten en Barneveld. De partijleider wijt dat aan de afgeschafte lijstverbindingen, die de vorige keer nog zo’n 15 zetels opleverden „Ik was bang in Bunschoten onze 2 restzetels kwijt te raken, maar dat is er gelukkig maar 1.”

Iets voor halfeen, als Amsterdam 55 procent van de stemmen heeft geteld, lijkt die ene zetel dichtbij. „Hoe kunnen we nou slapen?!” roept Segers verontwaardigd als de burgemeester meldt voorlopig te stoppen met uitslagen doorgeven. „Zullen we met z’n allen gaan helpen met tellen in Amsterdam?” stelt een partijgenoot voor.

Het nagelbijten gaat nog wel even door. Waarschijnlijk is vrijdagmorgen pas duidelijk of de felbegeerde CU-zetel in de hoofdstad is behaald.