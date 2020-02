ChristenUnie „tevreden” na handreiking Kaag

De ChristenUnie is tevreden met de toezeggingen die minister Kaag (Buitenlandse Handel) heeft gedaan over CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada.

De steun van de kleinste coalitiepartij is onmisbaar voor een meerderheid voor het omstreden verdrag. „We hebben een goed en scherp debat gevoerd over de voorwaarden die we stellen aan handel met Canada. We hebben gepleit voor een gelijk speelveld voor onze boeren, voor een goede omgang met onze schepping, en voor eerlijke en transparante handel”, stelde ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind donderdag. „Het kabinet is vandaag de kant van de ChristenUnie op bewogen.”

Formeel wacht de partij nog met nemen van een definitief besluit, maar er wordt er alom op gerekend dat de ChristenUnie zich bij de andere coalitiepartijen voegt. De partij is blij met de toezegging dat het kabinet voor 1 mei met een uitgewerkt plan over een omschakelfonds voor kringlooplandbouw komt. Kaag gaf verder aan te willen kijken naar extra capaciteit voor de douane, mocht dat nodig zijn.

Volgens GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks is de ChristenUnie akkoord gegaan „met wat spiegeltjes en kralen van de minister.”

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop sprak zich aan het eind van het debat tegen het handelsverdrag uit. De partij is onder meer niet tevreden met het antwoord op de vraag om compensatie van sectoren die aanzienlijke nadelen zullen ondervinden van CETA. Volgens Kaag zijn er geen aanwijzingen dat landbouwsectoren nadeel ondervinden, maar is eerder sprake van voordeel.

Één fractie was zowel woensdag als donderdag afwezig bij de urenlange debatten over CETA: 50PLUS. PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand, fel tegenstander van het handelsverdrag, wilde daarom van minister Kaag weten of er achter de schermen wordt „gedeald” met de partij. „Nee, niet dat ik mij bewust ben in deze fase”, antwoordde Kaag.

De Tweede Kamer stemt naar verwachting dinsdag over CETA. Daarna wacht Kaag de lastige klus om het handelsverdrag ook door de Eerste Kamer te loodsen. Steun van de ChristenUnie is daar níet voldoende voor een meerderheid.