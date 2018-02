ChristenUnie: Minder dwang voor arm gezin

Gemeenten die arme gezinnen financiële ondersteuning bieden, moeten hen bij de besteding daarvan meer vrijheid gunnen. Volgens de ChristenUnie worden gezinnen nu vaak gedwongen om vergoedingen in natura bij een beperkt aantal winkels te besteden.

CU--Kamerlid Bruins brengt dat donderdagmiddag in tijdens een debat in de Tweede Kamer over het armoedebeleid voor gezinnen met kinderen.

Steeds meer gemeenten maken in dit kader gebruik van vergoedingen in natura, wat dikwijls betekent dat de geboden financiële ondersteuning alleen bij een beperkt aantal winkels besteed kan worden. Bruins bepleit meer keuzevrijheid voor deze gezinnen en kondigt daarom een motie aan die het kabinet oproept ouders ruimte te geven het tegoed meer naar eigen inzicht te besteden. „Waar mogelijk moeten gezinnen hun eigen keuzes kunnen maken: zij weten immers het beste wat er nodig is.”

De CU’er denkt onder meer aan winkels die zich richten op hergebruik of reparatie. „Het is goed dat gemeenten ondersteuning bieden als er in een gezin met een smalle beurs een fiets nodig is. Maar verplicht het gezin dan niet om de fiets nieuw bij één bepaalde fietsenzaak te kopen, maar geef ze de vrijheid om daarin eigen keuzes te maken. Als het gezin liever kiest voor een tweedehands fiets, dan moet daar toch ruimte voor zijn?”

Volgens de ChristenUnie snijdt het mes aan twee kanten als hierbij meer gebruik wordt gemaakt van kringloopwinkels, reparatie-ateliers, en sociale ondernemers die zich richten op arbeidsintegratie en leerwerktrajecten. Bruins: „Met hetzelfde geld kun je dan méér doen en tegelijkertijd stimuleer je als gemeente de lokale ambachtseconomie en sociaal ondernemerschap. Zo maak je volop gebruik van de kracht van de samenleving.”