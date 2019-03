ChristenUnie als enige coalitiepartij beloond met winst

Bij de ChristenUnie houdt het applaus niet op. In het Utrechtse restaurant waar de partij is samengekomen, lopen alleen maar blijde gezichten rond. Zou het echt lukken, een vierde zetel in de Eerste Kamer?

Meest spannende provincie is Zuid-Holland. De stem van de kiezer weegt daar zwaar mee voor een Senaatszetel. Bij de vorige verkiezingen dankte de CU een derde zetel hier aan de lijstverbinding met CDA en SGP. Nu zo’n samenwerking niet meer mag, is de partij op haar eigen kracht aangewezen. En dan is er ook nog die gemeentelijke fusie waardoor zo’n 3000 CU-kiezers nu niet meer in Zuid-Holland, maar in Utrecht wonen.

Al bij de eerste exit poll glijdt de meeste spanning weg. Onder luid gejuich gaan de handen op elkaar: 1,3 procentpunt erbij in Zuid-Holland. Die winst geeft hoop voor de rest van de avond. Hoop die later alleen maar bevestigd wordt bij de polls van Noord-Brabant en Gelderland. Ook in die laatste provincie was er zonder lijstverbinding vier jaar geleden een CU-zetel minder geweest.

Partijleider Gert-Jan Segers is dankbaar met „deze tussenstand. Nu we twee jaar in het kabinet zitten, is het vertrouwen gegroeid.” Ook Eerste Kamerfractievoorzitter Mirjam Bikker vindt het „bijzonder om te zien dat de kiezer onze inzet als regeringspartij waardeert.”

Verbijstering

Hoofdschuddend en met ongeloof ziet de CU-aanhang toe hoe Baudet zijn overwinning claimt. Zijn gefoeter op het beleid van Rutte, zijn onbeschroomde verwijten over arrogantie, zijn belofte voor verandering schallen door de geluisboxen. De zaal vult zich met een mengeling van hoongelach en verbijstering.

„Wie groeit moet ook verantwoordelijkheid nemen”, vindt senator Bikker, verwijzend naar de monsterzege van Forum voor Democratie. Volgens Segers zal er straks per onderwerp een meerderheid gezocht moeten worden. „Dat vraagt meer stuurmanskunst van het kabinet.” Hij benadrukt: „Winnen schept verantwoordelijkheid. De CU biedt een uitgestoken hand, naar links en naar rechts. Mijn oproep aan andere partijen is: Doe mee!”

Minister Carola Schouten beseft dat ze straks een breed draagvlak moet vinden voor haar landbouwplannen. Maar dat deed het kabinet nu ook al, verzekert ze.

Zegeningen tellen

Hoe kan het dat de CU als enige coalitiepartij in de plus staat? Een beetje ongemakkelijk vinden de politici die vraag wel. „Wij proberen het onvervalste CU-geluid te laten horen”, zegt Segers. „En onze bewindslieden krijgen veel waardering.” Minister Schouten denkt juist dat vooral Segers zelf nieuwe stemmen heeft getrokken. „Hij is echt het gezicht van de CU, van de manier waarop wij politiek willen bedrijven.”

In de vroege ochtend, als de laatste stemmen worden geteld, telt de partijleider alvast zijn zegeningen: 100.000 kiezers erbij, een kwart meer dan in 2015. De zetelwinst blijft beperkt. Waarschijnlijk een tweede zetel in Noord-Holland en een vierde in de Eerste Kamer.