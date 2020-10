CDA wil weer de partij van de regio zijn

Het CDA profileert zich in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart weer volop als regiopartij.

Dat blijkt uit tal van passages uit het verkiezingsprogramma die Kamerleden van de partij vrijdag al voor de officiële presentatie onthulden via Twitter. Zo pleit het CDA voor een minister voor regionale ontwikkeling die aan de slag moet met een Nationaal programma voor de toekomst van de regio.

Het spreiden van overheidsorganisaties kan daar een onderdeel van zijn. Verder is het de bedoeling dat elke provincie een eigen duurzaamheidsproject krijgt.

Eerder pleitte het CDA al voor een eigen ministerie voor Volkshuisvesting. Dat zou onder meer een Nationaal Woonplan moeten uitwerken en ook daarbij nadrukkelijk oog moeten hebben voor de regio’s. Van krimpgebied naar groeiregio, is de slogan. Oftewel: door de regio te versterken, de bouw van woningen te versnellen en het behoud van kleine scholen en andere voorzieningen zoals rechtbanken en ziekenhuizen te vergemakkelijken moeten meer burgers worden verleid om buiten de grote steden te gaan wonen. Die kunnen zodoende worden ontlast.

Nieuwe ov-verbindingen moeten bijdragen aan een betere regionale bereikbaarheid. Het programma noemt onder meer de aanleg van een binnenlandse hogesnelheidslijn naar het noorden (Lelylijn) en het oosten. Vanuit Groningen, Hengelo, Maastricht en Venlo moet het makkelijker worden per trein Duitsland in te gaan.

Een eerder pleidooi van Kamerlid Van der Molen voor een Deens kiesstel blijkt ook het verkiezingsprogramma te hebben gehaald. Van de 150 Kamerleden worden er daarbij honderd niet landelijk maar regionaal gekozen, in twaalf tot vijftien zogeheten kiesdistricten. De resterende vijftig zetels, de zogeheten vereffeningszetels, worden via een aparte rekenformule verdeeld. Veel politicologen zijn overigens sceptisch over een dergelijk stelsel. Zij wijzen erop dat de regionale komaf van een kandidaat amper belangrijk is voor de kiezers die nu al opteren voor een voorkeursstem.