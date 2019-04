CDA wil Neurenberg 2.0 voor IS-strijders

Nederland moet actie ondernemen voor een internationaal IS-tribunaal, voorkomen dat strijders terugkeren, en ook kinderen van terroristen niet terughalen.

Dat zijn de belangrijkste punten uit een actieplan dat door CDA is opgesteld. „Het is hard, maar de collectieve veiligheid gaat boven het individuele belang”, aldus Kamerlid Martijn van Helvert.

Volgens de CDA’er is het de tactiek van IS om strijders, maar vooral vrouwen en kinderen terug te laten keren naar Europa. Daar krijgen ze dan hoogstens een lichte straf, waarna ze opnieuw een gevaar voor de veiligheid vormen.

Het CDA wil dat IS-strijders worden vervolgd voor genocide, maar dat gebeurt op dit moment in Nederland niet. Veel verder dan vervolging vanwege deelname aan een terroristische organisatie komt het tot nog toe niet. De straf hiervoor is soms slechts een aantal maanden celstraf en elektronisch toezicht, stelt Van Helvert.

Hij noemt Nederland „kwetsbaar” op het punt van berechting. Het CDA wil dat Nederland een speciale officier van justitie benoemt, die IS-strijders die onverhoopt opduiken in Nederland voor medeplichtigheid aan genocide kan aanklagen.

Acuut gevaar

Nog liever heeft de partij dat strijders in het geheel niet terugkeren, net zoals geen enkel ander Europees land dat volgens Van Helvert wil.

In totaal zouden er zo’n 5000 Europeanen voor IS hebben gevochten. „Een acuut gevaar”, noemt Van Helvert de strijders die wel terug weten te keren.

Het CDA wil dat er internationaal tribunaal in Syrië komt dat IS-strijders gaat berechten, naar het voorbeeld van het Neurenbergtribunaal na de Tweede Wereldoorlog. Dat berechte Duitse oorlogsmisdadigers, en ging al snel na de oorlog van start.

Meerdere landen lieten eerder al weten een tribunaal te willen. Ook de Tweede Kamer heeft hiervoor gepleit. Het kabinet komt binnenkort met een standpunt.

Vrouwen

Wat het CDA betreft worden ook vrouwen van strijders berecht door dit tribunaal. „Ze worden, ook wat betreft hun bijdrage aan misdaden, zeer onderschat.”

Van Helvert wijst op een speciaal Hof in Sierra Leone, dat in 2002 erin slaagde hard te maken dat het onmogelijk was om je aan te sluiten bij de rebellen zonder van de misdaden te weten. „Deze wijze van bewijs kan gebruikt worden tegen talloze vrouwen die beweren alleen maar te hebben gekookt voor IS-strijders, of hen alleen maar te hebben verzorgd in een hospitaal, zonder te weten van de gruweldaden.”

Ook wil het CDA niet dat kinderen van IS-strijders worden teruggehaald. Van Helvert is bang dat terroristen dan aanspraak maken op het recht op gezinshereniging. Verder moeten weeskinderen alleen worden teruggehaald als onomstotelijk vaststaat als ze daadwerkelijk wees zijn.