„CDA wil Lelystad Airport alleen open zonder laagvliegroutes”

Het CDA voert de druk bij minister Van Nieuwenhuizen op door in een motie uit te spreken dat de openstelling van Lelystad Airport alleen kan plaatsvinden als het luchtruim uiterlijk in 2023 is heringedeeld en de laagvliegroutes zullen verdwijnen. Dit meldt RTV Oost.

De motie is ingediend door de Kamerleden Amhaouch (CDA) en Dijkstra (VVD). Die laatste is opmerkelijk omdat de VVD juist groot voorstander is van een snelle opening van het nieuwe vliegveld in de polder. „Maar we willen niet te veel overlast. Daarom starten we rustig met slechts een paar toestellen per dag en werken we eraan om sneller hoger te vliegen. De voorwaarde dat de huidige routes verbeteren, is daarom een logische opdracht.”

„Er moet goed worden nagedacht over de groei van de luchtvaart. Het gaat niet meer alleen om Lelystad Airport”, zegt Gea Verweij van Actiecomité HoogOverijssel. "Nergens ter wereld wordt zo lang laag gevlogen als straks richting Lelystad Airport.”