CDA wil compensatie voor gedupeerden CBR

Nederlanders die lang moeten wachten op hun rijbewijs vanwege problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), moeten daarvoor worden gecompenseerd. Dat wil coalitiepartij CDA.

De Tweede Kamer debatteert woensdag met Cora van Nieuwenhuizen over de aanhoudende problemen bij het CBR. Het verlengen van rijbewijzen voor onder anderen 75-plussers, waar een medische keuring voor nodig is, duurt veel langer dan normaal door technische mankementen.

Daarom wil het CDA dat gedupeerden, desnoods financieel, worden gecompenseerd. Naast de kosten van een mogelijke spoedprocedure, moet er volgens de partij ook een ‘echte’ compensatie komen, in de vorm van geld, een gratis nieuw rijbewijs of een periode gratis met het openbaar vervoer.

Volgens Kamerlid Wytske de Pater-Postma blijven gedupeerden „in de kou staan en zich machteloos voelen”. De minister is het volgens het CDA „moreel verplicht” iets terug te doen voor deze groep. Via een motie roept de partij Van Nieuwenhuizen dan ook op te onderzoeken op welke manier gedupeerden gecompenseerd kunnen worden.

De kwestie is veel partijen een doorn in het oog. De coalitie eiste eerder al maandelijkse rapportages van de minister, die het CBR in februari onder curatele stelde.

D66 en CDA eisen verder dat de bewindsvrouw de coulanceregeling, waarbij het rijbewijs van gedupeerden automatisch met een jaar wordt verlengd, sneller invoert dan 1 december, zoals eerder beloofd. Eind oktober wordt duidelijk of snellere invoering van de regeling toch mogelijk is