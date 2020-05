CDA-raadslid weg na omstreden uitingen in appgroep VVD-jongeren

Ook de regeringspartijen VVD en CDA zijn in verlegenheid gebracht door racistische en andere ongepaste uitingen in een WhatsAppgroep. Een raadslid van de Christen-Democraten in de gemeente Lopik laat weten naar aanleiding van de kwestie per direct op te stappen.

De lokale CDA-politicus, Hugo Westerlaken, erkent dat hij in de appgroep „domme berichten” heeft verstuurd. „Ik heb spijt en neem nu de stap mijn bijdrage aan de politiek te beëindigen door per direct te stoppen met mijn werk als raadslid van Lopik.”

In de appgroep, waar De Telegraaf woensdag over berichtte, werden racistische plaatjes gedeeld, maar bijvoorbeeld ook plaatjes van FVD-leider Thierry Baudet aan een galg. De appgroep werd aangemaakt rond een congres van de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD.

Aftreden was voor Westerlaken „de enige optie”, vindt ook het partijbestuur van het CDA. „Inhoudelijk staan de berichten zo ver af van het CDA-gedachtengoed, dat hij onze partij niet langer kan vertegenwoordigen.” De partij vraagt bovendien de integriteitscommissie om onderzoek te doen.

VVD-voorzitter Christianne van der Wal noemde de berichten eerder al „afschuwelijk en walgelijk”. De partij wil van de JOVD namen en rugnummers van de betrokkenen hebben. Als daar mensen tussen zitten die ook VVD-lid zijn, hangt hen mogelijk royement boven het hoofd.

Ook het bestuur van de JOVD zelf „neemt resoluut afstand” van de omstreden uitingen, en benadrukt dat het zelf geen verantwoordelijkheid draagt voor de appgroep. Die is volgens de JOVD „ongecoördineerd en spontaan aangemaakt door losse JOVD-congresgangers”.

De JOVD zegt dat de appgroep maar enkele uren heeft bestaan, en massaal bevolkt werd door „voor de JOVD onbekende externen”. Het bestuur heeft naar eigen zeggen snel ingegrepen toen „onacceptabele en uiterst ongepaste afbeeldingen” werden gedeeld.

Eerder raakte Forum voor Democratie al in opspraak door antisemitische uitlatingen van leden van zijn jongerenorganisatie in een appgroep. Die partij besloot daarop een aantal leden te royeren.