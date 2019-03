CDA-Kamerlid Geluk (75) schuwt Haagse hectiek niet

Over drie maanden mag ze zich waarschijnlijk het oudste Tweede Kamerlid noemen. CDA’er Lenny Geluk-Poortvliet schrikt met haar 75 jaar niet terug voor de hectiek in Den Haag. Want daar moet de stem van senioren klinken, vindt ze.

Wanneer ga je eruit, vroegen mensen haar op haar 57e. „Volslagen absurd”, meent Geluk dat, „als je ziet wat mensen dan nog kunnen.”

Ouderen worden volgens het Kamerlid nogal eens respectloos behandeld. „Mensen kijken op hen neer als omaatjes, alsof ze niet meetellen.” Zelf is ze het levende bewijs dat je ook tien jaar na de gepensioneerde leeftijd niet achter de geraniums hoeft te gaan zitten.

Tot 2007 was Hannie van Leeuwen –bij haar vertrek als Senator 81– het seniorenboegbeeld van het CDA. „Daarna hadden veel ouderen lange tijd geen stem in de Kamer. Misschien moet je het zelf doen”, reageerden partijgenoten als ze dat aankaartte. Geluk solliciteerde naar een plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Ze kreeg de twintigste plaats; het CDA haalde negentien zetels. Toen na de formatie twee fractieleden het kabinet ingingen, bemachtigde de toen 74-jarige Geluk alsnog een plek in de Kamer. Nu is daar Martin van Rooijen (76) nog de oudste volksvertegenwoordiger. Maar hij trekt de lijst van 50PLUS bij de Eerste Kamerverkiezingen in mei. Dus waarschijnlijk vertrekt hij binnenkort naar de overkant van het Binnenhof en mag Geluk zich nestor van de Tweede Kamer noemen.

Duimpje

De geboren Zeeuwse verhuisde vijf jaar geleden naar Zeist –nadat ze weduwe was geworden– om dichter bij haar drie kinderen en zeven kleinkinderen (tussen de 10 en 22 jaar) te wonen. Nog altijd heeft ze tijd genoeg om van hen te genieten, verzekert ze. „Ik vraag vaak naar hun mening en zij vertellen mij wat ze belangrijk vinden. Ze verbazen zich vooral over hoe Kamerleden met elkaar omgaan. Mogen politici brutaal zijn, vragen ze dan.” Ook op sociale media volgen de kleinkinderen hun politiek actieve oma. „Af en toe krijg ik een duimpje”, lacht Geluk.

Ze koos op haar oude dag niet voor een rustige baan. „Ik heb meer tijd en minder ballast dan collega’s met een gezin of relatie. Op zaterdag hoef ik niet langs het sportveld te staan, ’s avonds niet naar een musical op school. Ik ben zelf de baas over mijn tijd.”

Ze vindt het belangrijk dat een ouder Kamerlid haar generatie vertegenwoordigt in de politiek. „Altijd vraag ik me af: hoe pakt dit plan voor ouderen uit? Ik weet goed wat er speelt onder deze groep, wat ouderen meemaken. Hoeveel zijn er niet van wie de echtgenoot is overleden? Ik weet hoe dat voelt.” Dat er nog nooit zo veel jonge fractievoorzitters rondliepen in Den Haag, vindt ze geen probleem. Jong en oud moeten samenwerken, luidt haar boodschap. „Generaties vullen elkaar aan. Mijn jonge fractiegenoten zijn scherp en snel, kunnen veel tegelijk en hebben de moed om fouten te maken. Ik ben wat bedachtzamer en wil het graag perfect doen.”

Niet alleen de maatschappij, ook ouderen zelf zetten zich soms in een hoekje, vindt Geluk. Doe actief mee, drukt ze generatiegenoten op het hart. „Als oudere heb je zo veel levenservaring; je weet waar we vandaan komen.” Bewust koos ze niet voor 50PLUS. „Het CDA heeft met christelijke waarden en normen een andere invalshoek. En we moeten ouderen niet zielig maken. Ik vind het goed dat steeds meer senioren langer doorwerken. Van de meisjes die nu geboren worden, wordt de helft naar verwachting zeker 100. Het is nu al een vraag wie straks voor de groeiende groep ouderen moet zorgen.” Volgens de CDA’er is het daarom op termijn niet houdbaar om de pensioenleeftijd te laten voor wat die is. „Laten we ouderen aanspreken op wat ze kunnen.” Zelf prijst ze zich gelukkig met een goede gezondheid. „Deze opdracht doe ik zolang het me gegeven is. Het werk is leuk, prachtig. Je kunt wat bereiken. Ik geniet ervan om me in te zetten voor de toekomst, ook die van mijn kleinkinderen.”

Loopbaan Lenny Geluk

Geboren: 15 juli 1943 in Kapelle.

Basisschool: Chr. Basisschool Kapelle (tot derde klas). Geref. Gem. School Goes (vanaf derde klas).

Opleiding: Voetiusscholengemeenschap Goes. Leraressenopleiding in Utrecht.

Eerste baan: Kunsthandelaar bij Galerie Geluk in Burgh-Haamstede.

Tweede baan: Wethouder CDA Schouwen-Duiveland.

Derde baan: Bestuurder CDA provincie Utrecht.

Laatste baan: Tweede Kamerlid CDA.