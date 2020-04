Capaciteit ic’s blijft voor Tweede Kamer grootste bron van zorg

De capaciteit op de intensive care afdelingen van ziekenhuizen blijft voor de Tweede Kamer de grootste bron van zorg, mede gezien de prognoses van het RIVM over het verwachte aantal ic-opnames.

Dat bleek woensdag tijdens een Tweede Kamerdebat.

Ziekenhuizen kunnen hun ic-capaciteit uiterlijk zondag hebben opgeplust tot 2400 ic-bedden, zei minister Hugo de Jonge dinsdagavond al. Mogelijk zijn er in de loop van de maand echter 2900 bedden met beademingsapparatuur nodig. Een motie van PvdA en PVV waarin het kabinet werd opgeroepen nieuwe opschaalscenario’s te blijven ontwikkelen werd woensdag met algemene stemmen aangenomen. Het kabinet zou daarbij ook nader inzage moeten geven in het aantal ic-patiënten dat naar Duitse ziekenhuizen kan worden overgeplaatst.

Voor ic-verpleegkundigen zijn de werkomstandigheden als gevolg van de uitbreiding van het aantal ic-bedden ingrijpend veranderd. Zij draaien veelal langere diensten en moeten anders dan gebruikelijk soms wel drie of vier patiënten tegelijk in de gaten houden. „Dat leidt tot stressvolle omstandigheden”, benadrukte de voorzitter van de beroepsvereniging van ic-artsen, prof. Gommers, woensdag in de Tweede Kamer. Hij wees er ook op dat fouten of vergissingen onder dergelijke omstandigheden niet zijn uit te sluiten. De zorginspectie is momenteel bezig met het opstellen van tijdelijke richtlijnen om artsen en verpleegkundigen in deze uitzonderlijke omstandigheden zoveel mogelijk houvast te bieden.

De Tweede Kamer stelde verder de indringende vraag of artsen zijn voorbereid op het moeten toepassen van crisistriage. Daarbij neemt een ic-tekort dusdanige vormen aan dat artsen keuzes moeten maken om de ic-zorg die nog geboden kan worden zo gericht mogelijk in te zetten. Minister De Jonge zei daarop dat de Federatie van Medisch Specialisten, artsenorganisatie KNMG en de zorginspectie uiterlijk volgende week inzage zullen geven in de triagecriteria. Intussen moet ook nog worden bezien hoe de overgang naar een dergelijke noodsituatie moet worden gemarkeerd. In het recent geupdate draaiboek pandemie van de Taskforce Acute Infectiologische Bedreigingen staat dat de minister moet besluiten wanneer artsen met crisistriage moeten beginnen, maar volgens De Jonge volgt dat niet uit de wet. Wel zei hij te kunnen snappen dat artsen rugdekking willen hebben als het zover zou komen dat ze uit schaarste moeten bepalen welke patiënt er voorrang krijgt.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is deze week begonnen om artsen bij te scholen in het voeren van gesprekken met patiënten met een kwetsbare gezondheid over wat te doen wanneer ze besmet raken met het coronavirus. In dat gesprek moet aan de orde komen of een ic-opname medisch gezien nog zinvol is en hoe voorkomen kan worden dat een patiënt in volstrekte eenzaamheid komt te overlijden vanwege de strenge bezoekregels in veel zorginstellingen. Diverse artsen voeren al dergelijke gesprekken. Een aantal fracties zei woensdag te hebben gehoord dat een deel van hen er voor kiest dat telefonisch te doen, en/of via hun praktijkassistenten. Volgens De Jonge is dat niet de bedoeling.

Hij stelde voor het NHG te vragen publiekelijk toe te lichten wat de achtergrond van deze gesprekken is. De Jonge was het eens met SGP-Kamerlid Van der Staaij die zei dat oudere patiënten tijdens de gesprekken geen druk mogen ervaren om vanwege hun leeftijd af te zien van een ic-opname als ze daar gegeven hun gezondheid nog voor in aanmerking zouden komen. De bewindsman beloofde na te gaan hoe patiëntenverenigingen behulpzaam kunnen zijn bij het verduidelijken van de bedoeling van dergelijke gesprekken aan hun (oudere) leden.

Om de druk op de ic’s maximaal te verlichten, stelde de Tweede Kamer voor een aantal eerder aangekondigde maatregelen nog verder te verscherpen. Zo zouden in het hele land de campings dicht moeten, om de komst van buitenlandse toeristen naar met name de kustgebieden te blokkeren. Volgens premier Rutte is het echter beter om dat te bekijken per Veiligheidsregio. Het kabinet zal naar verwachting nog deze week ook bekend maken of passagiers die vanuit brandhaarden zoals bijvoorbeeld New York in Nederland landen extra worden gescreend.

In de Tweede Kamer gingen ook stemmen op voor het verbieden van samenkomsten van kerken en andere levensbeschouwelijke organisaties, maar daarvoor was geen meerderheid.