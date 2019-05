Campagnetijd: controversiële filmpjes van Denk en FVD

Op donderdag 23 mei wordt er in Nederland gestemd voor het Europees Parlement. Politieke partijen voeren campagne, en soms gaat dat best ver.

Zo deed het filmpje van de SP over Hans Brusselmans al de nodige stof opwaaien. Brusselmans stelt Frans Timmermans voor, die wordt weggezet als een profiteur en plucheklever.

Politieke partij Denk trok niet alleen de aandacht in Jeruzalem, maar ook met een filmpje over extreemrechts. Hierin wordt de vergelijking gemaakt tussen nazi’s en Wilders en Baudet.

Leider Baudet van Forum voor Democratie (FVD) twitterde een filmpje waarin jonge vrouwen aangeven op welke manier ze last hebben van migranten. Achter het fillmpje worden de gezichten van Klaver, Jetten en Rutte getoond, met daarbij de woorden „Ich habe es gewusst!”.

De VVD nam Baudet op de hak.

Nog 6 dagen tot de Europese verkiezingen. Er liggen grote uitdagingen voor ons, in Europa en in Nederland. Een goed verhaal kan in heldere en duidelijke taal.#slechtverhaal 👉 #goedverhaal #03 pic.twitter.com/Ex40i9yz1n