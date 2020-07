„Burgemeester kan dragen mondkapje verplichten”

Een landelijke plicht voor mondkapjes in openbare ruimte komt er niet. Wel krijgen burgemeesters mogelijkheden om burgers te verplichten mondkapjes te dragen.

Het kabinet maakt dat in de loop van woensdag waarschijnlijk bekend, zo zeggen bronnen in Den Haag tegen de NOS. Het Outbreak Management Team, de club van experts die het kabinet adviseert om het coronavirus in te dammen, stelde op verzoek van de Tweede Kamer een advies op over het breder inzetten van mondkapjes om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in ons land en de minister voor Medische Zorg, Van Ark, buigen zich woensdagmiddag over het advies. Na afloop zouden Van Ark en de voorzitter van het Veiligheidsberaad, burgemeester Bruls van Nijmegen, een persconferentie geven. Het was de bedoeling dat het Veiligheidsberaad pas weer half augustus zou vergaderen, maar nu het aantal coronagevallen weer flink toeneemt, komt het beraad eerder bij elkaar.

Het kabinet wees een landelijke plicht voor mondkapjes in de openbare ruimte steeds af omdat de algemene regel dat mensen die niet met elkaar in een huis wonen, 1,5 meter afstand van elkaar dienen te houden, ook afdoende is. Op dit moment zijn mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer waar het praktisch onmogelijk is om afstand te houden.

De burgemeesters willen meer maatwerk. Sommigen vragen strengere quarantainemaatregelen, anderen pleiten voor het gebruik van mondkapjes in drukke winkelstraten of wijken. De verwachting is dat de regering gemeenten die strengere maatregelen willen, niet tegenhoudt.

Op Facebook liet premier Rutte dinsdagavond mede namens minister De Jonge van Volksgezondheid weten dat het oplopend aantal coronabesmettingen het kabinet zorgen baart. „Ook al is het zomer, we kunnen ontspannen, maar zeker niet verslappen.”

Jongeren

Minister De Jonge roept jongeren op om de hygiëneregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, strenger na te leven. In een brief die de bewindsman dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde, constateert De Jonge dat de jeugd zich tijdens vakanties niet altijd aan de regels houdt. Jongeren zouden ‘coronamoe’ zijn. Maar de opleving van het virus onder jongeren in Rotterdam laat volgens de minister zien dat de regels er niet voor niets zijn.

De bewindsman kondigde een serie maatregelen aan om jongeren op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Jongeren worden door invloedrijke personen op Instagram en Snapchat gewezen op het belang van de coronaregels. Verder vraagt de minister aan universiteiten en hogescholen om hun studenten en studentenverenigingen te wijzen op hun verantwoordelijkheid.

Nederlanders die buiten Europa op vakantie zijn geweest, moeten twee weken in thuisquarantaine.

Syrisch-orthodoxe kerken Enschede dicht

In de Syrisch-orthodoxe kerken in Enschede is een uitbraak van het coronavirus. Dat blijkt uit berichtgeving van de GGD Twente en een brief van aartsbisschop Polycarpus.

„Helaas zijn een aantal leden van onze gemeenschap in Enschede besmet geraakt met het coronavirus”, schrijft Polycarpus. „Er zijn hierdoor ook een aantal mensen in het ziekenhuis opgenomen. Bovendien zijn een aantal kerken in Enschede door het coronavirus getroffen.”

Om verdere besmettingen te voorkomen, worden tot en met 8 augustus in de Sint Kuryakos kerk, Sint Petrus & Paulus kerk en de Sint Jacob van Sarugh kerk in Enschede geen diensten en activiteiten gehouden. De kerken hebben dat in overleg met de GGD besloten.

Volgens de GGD zijn enkele leden van een kaartclub die in het Sint Kuryakos kerkgebouw samenkomt, besmet.