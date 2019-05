Buma noemt burgemeesterschap thuiskomen

CDA-voorman Sybrand Buma ziet de verandering waarvoor hij komt te staan ’‘eerder als een thuiskomen als burgemeester van Leeuwarden’’ dan als een vertrek als fractievoorzitter uit Den Haag. Dat zei hij kort nadat de gemeenteraad van Leeuwarden hem had voorgedragen als nieuwe burgemeester.

„Bij mijzelf was na zeventien jaar de gedachte ontstaan dat ik iets anders moet gaan doen”, aldus Buma. Hij maakte duidelijk dat hij de kans om burgemeester van de Friese hoofdstad te worden niet voorbij kon laten gaan.

Buma (53) is geboren in het Friese Workum. Zijn vader was burgemeester van Workum en van Sneek.