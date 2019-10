Brussel: Dringend actie nodig tegen nepnieuws

Het is dringend nodig dat sociale media in de strijd tegen nepnieuws en desinformatie meer gaan samenwerken met betrouwbare en onafhankelijke organisaties. De toegang die de platforms geven aan onderzoekers is tot nu toe onvoldoende.

De Europese Commissie meldt dat naar aanleiding van de eerste jaarrapportages van onder meer Google, Facebook, Twitter, Microsoft en de advertentie-industrie over de uitvoering van de gedragscode tegen nepnieuws en desinformatie die ze vorig jaar ondertekenden.

Propaganda en desinformatie zijn nog altijd op grote schaal te vinden en ook op andere terreinen uit de code is nog veel werk te verrichten. „We kunnen dit niet accepteren als het nieuwe normaal”, aldus de Europese Commissie.

De internetplatforms zijn wel transparanter geworden en nauwer gaan samenwerken met factcheckers en andere onderzoekers, maar de vooruitgang verschilt sterk per ondertekenaar, aldus Brussel. Hun rapporten geven „weinig inzicht” in de impact van hun vrijwillige maatregelen en de rol van onafhankelijk onderzoek.

Begin volgend jaar komt de Europese Commissie met een grondige evaluatie. Als daaruit blijkt dat de resultaten van de gedragscode onbevredigend zijn, dan staat de mogelijkheid open om met wetgeving te komen.