Bruins werkt aan soepeler regels voor voormalig zorgpersoneel

Verpleegkundigen en artsen die afgelopen jaren zijn gestopt met werken, kunnen straks gemakkelijker in de zorg bijspringen, nu de nood aan de man is vanwege het coronavirus.

Minister Bruins (Medische Zorg) gaat daartoe de regels oprekken, schrijft hij woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Samen met de beroepsverenigingen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Bruins nieuwe kaders vastgesteld voor niet-praktiserende artsen en verpleegkundigen. Zij moeten officieel staan ingeschreven in het BIG-register om zelfstandig weer aan het werk te mogen, maar voor hen wordt tijdelijk een uitzondering gemaakt. Voorwaarde is wel dat zijn of haar BIG-registratie verliep na 1 januari 2018.

Verder wil de minister ook het aanbod van het extra zorgpersoneel beter coördineren. Bruins is samen met de sociale partners, beroepsorganisaties en Regioplus, de landelijke koepel van regionale werkgevers, „aan de slag om te zorgen dat het aanbod van extra zorgprofessionals terechtkomt op de plaats waar het nodig is.”

Militaire inzet

Ook andere bewindslieden proberen op hun beleidsterrein hun steentje bij te dragen. Zo gaf minister Bijleveld van Defensie dinsdag aan dat haar departement zich erop voorbereidt om de Nederlandse bevolking te helpen in de strijd tegen het coronavirus. „Gelukkig is de militaire inzet nog niet nodig geweest, maar als het moet ondersteunen we waar dat mogelijk is”, zei de minister.

Defensie biedt onder andere medische voorzieningen aan, zoals het calamiteitenhospitaal in Utrecht. „Ook is er opvangcapaciteit om mensen in quarantaine te houden”, meldt Bijleveld.

Verder beschikken transport- en bevoorradingsschepen over eigen laboratoria en een speciale quarantaineruimte. Die zijn volgens de minister „heel geschikt om patiënten met besmettelijke ziektes te behandelen.”

Wel neemt de minister de gezondheid van militairen in acht, „want die kunnen het virus net zo goed oplopen.”

Minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur heeft de Nederlandse filmsector zoveel mogelijk steun en medewerking toegezegd om de crisis die dreigt door het coronavirus het hoofd te kunnen bieden.

Steun voor Rutte

De steun voor het totale beleid van het kabinet is, na de toespraak van premier Rutte, maandagavond op tv, fors gestegen, meldt EenVandaag op basis van een onderzoek onder ruim 22.000 mensen.

De premier legde in zijn toespraak uit dat de overheid ervoor kiest om het coronavirus gecontroleerd te laten verspreiden onder de Nederlandse bevolking. Op deze manier wordt volgens Rutte niet iedereen tegelijkertijd besmet en raakt het zorgsysteem niet overbelast. Een groot deel bouwt dan groepsimmuniteit op zodat ouderen en zwakkeren zo goed mogelijk beschermd worden tegen het virus.

De strategie van gecontroleerde besmetting wordt door de mensen in het land goed ontvangen. Driekwart (73 procent) zegt zich te kunnen vinden in die aanpak.