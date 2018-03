Bolkestein: Rutte moet in 2019 naar EU

Premier Mark Rutte doet er goed aan medio volgend jaar Den Haag te verlaten en EU-president Donald Tusk op te volgen. Dat zegt VVD-coryfee en voormalig eurocommissaris Frits Bolkestein in de Volkskrant. Volgens Bolkestein is dat in het belang van Nederland en heeft Rutte als „bindend figuur” de capaciteiten voor deze functie.

„De opvolger van Tusk wordt volgend jaar gekozen door de leden van de Europese Raad. Dat zijn de premiers van alle lidstaten. In die landen zouden onze Nederlandse ambassadeurs mijns inziens zo snel mogelijk moeten gaan lobbyen”, zegt Bolkestein in een interview dat zaterdag verschijnt.

Volgens de partijgenoot van de premier heeft Rutte geen ambitie om het stokje over te nemen van Commissie-voorzitter Juncker. „Wil hij niet. Heeft hij persoonlijk tegen mij gezegd”, aldus Bolkestein.