Blok voorziet nog geen grote problemen wegens onteigening boeren Zuid-Afrika

Het kabinet vindt het „nog te voorbarig” om te concluderen dat de aangekondigde onteigening van gronden van blanke boeren in Zuid-Afrika tot problemen gaat leiden.

Een Zuid-Afrikaanse onderzoekscommissie bestudeert momenteel de wenselijkheid en haalbaarheid van onteigening zonder compensatie, schreef minister Blok (Buitenlandse Zaken) woensdag in antwoord op Kamervragen van het CDA. De commissie spreekt in dat verband ook met boeren. De voorgenomen onteigening mag er niet toe leiden dat de agrarische productie en voedselzekerheid in het geding komt. Willekeurige ontneming van eigendom is in Zuid-Afrika verboden, schrijft Blok verder.

Het kabinet volgt de ontwikkelingen rondom de mogelijke onteigening „op de voet”, verzekert de minister, en staat daarover in contact met Zuid-Afrikaanse autoriteiten. Blok is blij dat boeren er over worden geraadpleegd. „Het kabinet blijft Zuid-Afrika oproepen de boerengemeenschap goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en eenduidig en helder te communiceren over de randvoorwaarden en gevolgen om misverstanden te voorkomen.”

Blok durft nog niet te zeggen of de voorgenomen onteigening van gronden gaat leiden tot toestanden zoals in Zimbabwe. Daar zijn blanke boeren met grof geweld van hun land verjaagd.

De minister schrijft ook dat de Zuid-Afrikaanse overheid haar verantwoordelijkheid voor de veiligheid van boeren serieus neemt. Maar dat is „niet voldoende” om de toename van geweldsincidenten op het platteland effectief aan te pakken, vervolgt Blok. De politie beschikt over te weinig mensen om de vele gevallen van criminaliteit te bestrijden.

Boeren in Zuid-Afrika komen „gemiddeld zo’n vier keer vaker om bij geweldsincidenten”, aldus Blok. Dat geweld is doorgaans niet racistisch van aard. Meestal zitten er economische motieven achter.